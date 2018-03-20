السودان يشارك في المعرض السياحي بالصين



الخرطوم في 20-3-2018 (سونا) الخرطوم في 20-3-2018 (سونا)

يشارك السودان، في فعاليات معرض الصين الدولي للسياحة في دورته الرابعة عشر المقرر إقامته في العاصمة الصينية "بكين" خلال الفترة من 16-18 أبريل المقبل، بهدف تنشيط الحركة الوافدة من السوق الصينى إلى السودان خلال الفترة القادمة.

وقال محمد مدثر مسئول ملف الصين في وزارة السياحة والآثار والحياة البرية السودانية في تصريح لـ(سونا) إن السودان يهتم بجذب السواح الصينيون خاصة أن عدد المسافرين منهم خارج بلادهم يقدر بـ122 مليون سائح لكافة دول العالم ووفق ما ذكر خبراء في عالم السياحة فإنهم يعتبرون من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

وبدأ السودان في استقبال أفواج من السياح الصينيين منذ العام السابق عقب توقيع الوزارة على مذكرة التفاهم مع الحكومة الصينية وفي الأسبوع الماضي غادر فوج زار محمية الدندر.

وأشار مدثر إلى اللقاءات التي يعقدها مسؤول ملف العلاقات السودانية الصينية دكتور عوض الجاز، مع شركات ومستثمرين هذه الأيام لتنشيط الاستثمار السياحي في الولاية الشمالية والاستفادة من القرار الأخير الذي أصدره البنك المركزي السوداني بالسماح بتمويل المشروعات السياحية الاستثمارية واستثنائها من قرار إيقاف التمويل العقاري خاصة في الولاية الشمالية، مشيرا إلى أنه صدر تعميما لكل البنوك للبدء الفوري.