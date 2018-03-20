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أخبار محلية - سياسية

البشير يتوجَّه إلى رواندا

التاريخ : 20-03-2018 - 01:07:00 مساءً
الخرطوم في 20--3-2018م(سونا)-
توجَّه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية والتي تنعقد يومي 20 و21 من مارس الجاري.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وعدد من السادة الوزراء.
وتشير (سونا) إلى أن هذه القمة الاستثنائية قد تقررت خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في يناير الماضي پأديس أبابا.
ويهدف مشروع منطقة التجارة الحرة القارية إلى ترسيخ عملية الاندماج القاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين دول القارة الإفريقية.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية د. فضل عبد الله وزير رئاسة الجمهورية وبروفسير إبراهيم غندور وزير الخارجية والأستاذ حاتم السر وزير التجارة والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكتب السيد رئيس الجمهورية.
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