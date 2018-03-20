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أخبار محلية - سياسية

منتدى الحكمة يستضيف غدا بروفيسور مبارك ضرار لتناول سيرة العالم البريطاني الراحل ستيفن هوكنج

التاريخ : 20-03-2018 - 01:22:00 مساءً
الخرطوم 20 ـ 3 ـ2018م ( سـونا ) - يستضيف منتدى الحكمة الذي تنظمه وكالة السودان للانباء في جلسته الدورية في الرابعة من عصر غد الاربعاء بروفيسورمبارك ضرار أستاذ النظرية النسبية والفيزياء النظرية بكلية العلوم بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
ويتناول بروفيسور ضرار السيرة العلمية للعالم البريطاني الراحل ستيفن هوكنج رئيس كرسي الفيزياء والرياضيات التطبيقية بجامعة كيمبردج كما يتناول بروفيسور ضرار إسهامات العلماء السودانيين في تطويرالنظرية النسبية لأنشتاين.
والدعوة موجهة لأجهزة الاعلام والصحافة المحلية والعالمية وللطلاب والدارسين والمهتمين بقضايا الفيزياء والعلوم الكونية.
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