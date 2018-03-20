غلام الدين يبحث توفير سكن للعاملين بمنسقية الخدمة الوطنية

الخرطوم 20-3-2018(سونا ) - التقىدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير بمكتبه بمقر الصندوق بوفد المنسقية العامة للخدمة الوطنية برئاسة الأستاذ أحمد عدلان النور نائب المنسق العام يرافقه الطيب علي عبد الله وخالد عابدين من إدارة السكن بالمنسقية .

وبحث الاجتماع سبل توفير السكن لمنسوبي المنسقية بالعاصمة والولايات، كما تم التداول حول الحاجة السكنية للفئات المستهدفة والفرص المتاحة للسكن بأنماطه المختلفة الشعبي والاقتصادي والاستثماري.

وأكد دكتور غلام الدين حرص إدارة الصندوق على توفير السكن لمنسوبي المنسقية في إطار برنامج الصندوق لإسكان القطاعات، مشيدا بالدور المهم والوطني الذي تضطلع به المنسقية في إعداد الأجيال لحماية الدين والوطن. ووجه غلام بتواصل الحوار بين الجهات المعنية بالطرفين وصولاً لتوفير السكن المطلوب لمنسوبي المنسقية بالولايات .

وكان وفد المنسقية قد أبدى رغبة المنسقية في التنسيق مع إدارة الصندوق لتوفير سكن لمنسوبيهم لأهميته في تحقيق الاستقرار ومضاعفة العطاء، ممتدحا دور الصندوق .

وقد شارك في اللقاء من قيادات الصندوق الدكتور الجزولي محمد عباس مدير إدارة التمويل ومحمد عمر محمد مندوب المنسقية بالصندوق وأبي مالك أبو سن مدير مكتب الأمين العام .

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