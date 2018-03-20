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مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مستقراً

التاريخ : 20-03-2018 - 02:13:00 مساءً
الخرطوم 20-3-2018م(سونا)- أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة .
وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم أمس الاثنين فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 87,363,343 إلي 26,739,613 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت (69)% .
وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 205,971 إلي 52,910 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (74)% .
وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 82 صفقة إلي 81 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (1)% .
وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع الصناديق الإستثمارية اليوم إستقرار سعرصكوك الإستثمار الحكومية (صرح 17.1 (2.17.1) عند 100.54 جنيه .
وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية اليوم إرتفاع سعر إصدارة واحدة و إستقرار سعر 6 إصدارات وانخفاض سعر اصدارتين وذلك من جملة 9 إصدارت تم تداولها اليوم.
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