( سونا ) تستطلع المشاركات فى معرض الأسر المنتجة بالدمازين

الدمازين 20- 3- 2018(م سونا) - أجرت وكالة السودان للانباء بولاية النيل الأزرق استطلاعات داخل معرض الأسر المنتجة في نسخته الرابعة ضمن برنامج الجائزة الوطنية للأسر المنتجة الذي تنظمه الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الإنسانية برئاسة الوزارة.

والتقت ( سونا) بعدد من المشاركين في المعرض حيث أكدت الاستاذة نجلاء محمد فضل (خريجة ) سعادتها بالمشاركة في المعرض الذي جاء متزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقالت إنها تشارك بلوحة جدارية ضمن جناح الإبداع الطلابي في نسخته الخامسة وعبرت عن أملها فى أن يجد المعرض رضا الجميع خاصة وأنه يشمل جناحا خاصا لكافة الصناعات الغذائية والمنسوجات .

وقالت الاستاذة عواطف عيسى آدم خير الله أنها تشارك لأول مرة بمجموعة من ملابس الأطفال المنسوجة وشنط السعف وعبرت عن سعادتها بمشاركتها وتواجدها وسط مشاركين محترفين .

فيما اوضحت الاستاذة هاجر جبريل كباس أنها سبق وشاركت في معرض سنار عاصمة للثقافة الإسلامية مما أتاح لها إكتساب مهارات جديدة ومعرفة بكيفية تنظيم المعارض.

وأضافت أنها بدأت صناعة المنسوجات اليدوية والنحت منذ عام 2002م وأعربت عن شكرها وتقديرها للدكتورة سامية التربي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة النيل لازرق لرعايتها واهتمامها الكبير ببرنامج الأسر المنتجة ورفع قدرات المرأة في هذا المجال. .

وأضافت أنها شاركت في المعرض بقرع منحوت عليه شعار الولاية وبعض الأعمال اليدوية .

س ص/ع و

