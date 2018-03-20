الزكاة الخرطوم : توزع أكثر من الف وسبعمائة وحدة سمعية وبصرية

الخرطوم 20-3-2018م(سونا)- أكد محمد زين النقر بانقا امين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم ان شريحة الصم والبكم من الشرائح المهمة في المجتمع وهي من المستحقين للزكاة، مبينا مدى التعاون والتنسيق بين مجلس الاعاقة للصم والبكم وكل مجالس الأشخاص ذوي الإعاقة في تسهيل مهمة المجلس في توفير معينات ووسائل سمعية وبصرية ولغة الإشارة حتي تسهل عملية تواصل هذه الشريحة مع المجتمع .

جاء ذلك لدى تدشينه مخيم قياس السمع وتسليم سماعات لضعاف السمع بمقر اتحاد الصم بمدينة بحري. وثمن النقر وقفة الامين العام لديوان الزكاة لدعمه لهذه الشريحة بكل ولايات السودان وخاصة ولاية الخرطوم، مبينا ان تكلفة المشروع بلغت خمسة ملايين جنيه تحتوي على اكثر من الف وسبعمائة وحدة ووسيلة، موضحا أن تمليك الشخص المعاق يتم وفق ضوابط بالتنسيق مع مجلس الصم، داعيا أصحاب الحاجة الي تنظيم أنفسهم وتقديم الطلبات عن طريق مجلس الإعاقة، مبشرا اياهم بأن كل شخص سيجد نصيبه وفق البرامج المعدة لذلك.

من جانبه أشاد د. رشاد سليمان الامين العام لمجلس الاعاقة ولاية الخرطوم بديوان الزكاة بالولاية موضحا أنهم قاموا بتوزيع أكثر من مائة سماعة وكشف طبي بالتعاون مع المركز الطبي للسمع في افتتاحية برنامج مشروع معاق منتج، موضحا ان هذا البرنامج أطلقته الأمانة العامة لديوان الزكاة من خلال تمليك هذه الشريحة معينات حركية و سمعية و بصرية ومراكز للإعاقة الذهنية و أجهزة كمبيوتر واجهزة قياس ذكاء. وقال د. رشاد إن مشروع معاق منتج يعين الاشخاص ذوي الإعاقة بالتواصل مع الآخرين ومع المجتمع وبذلك يصبحوا منتجين.

