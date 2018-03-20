ولاية شمال دارفور ترحِّب بزيارة المقرِّر للمدير القطري للبنك الدولي

الفاشر فى 20-3-2018م (سونا) - رحّب منسق مشروع بناء السلام والتنمية بولاية شمال دارفور المهندس أحمد موسى الجزولي بزيارة المدير القطري للبنك الدولي المستر اداما كوليبالي المقررة للفاشر يوم غدٍ الاربعاء.

وتوقع ان تسهم الزيارة في دفع مسيرة المشروع لتنفيذ المزيد من المشروعات التى من شأنها تعزيز السلام وتحقيق التنمية.

وطالب الجزولي في تصريح لـ(سونا)، البنك الدولي بضرورة مواصلة تقديم الدعم لمشروع بناء السلام والتنمية خاصةً في ظل هذه المرحلة الحالية التي وصفها بأنها "دقيقة " وتشهد فيها دارفور التعافي من الحرب والتوجه صوب مرحلة التنمية والإعمار.

وأضاف الجزولي أنه وبفضل الدعم الذي قدمه كل من البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمشروع أدى إلى إحداث آثار إيجابية فى مجالات تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بمختلف المناطق. وأشار في هذا الصدد إلى أن المشروع قد تمكن من توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان بالمناطق المستهدفة والذي قال إنه قد أفضى بدوره إلى تخفيف حدة الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بجانب المساهمة في تغيير سلوك المجتمعات المحلية لإدارة المشروعات الصغيرة بنفسها والانتظام في جمعيات الإدخار والتسليف.

واستعرض الجزولي في حديثه لـ(سونا) الأنشطة التي نفذها المشروع في المرحلة الماضية بمحليات الفاشر (بريفى الفاشر)، دار السلام، كتم ، كبكابية، الواحة وأمبرو والمتمثلة في تكوين لجان السلام على مستوى الولاية والمراحيل، مؤكدا على أن تلك اللجان ساهمت في التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية إلى جانب تنفيذ برامج "المسرح من أجل السلام" بمعسكر أبوشوك للنازحين ومحلية كتم ودار السلام بجانب تأهيل سوق المحاصيل بمحلية دار السلام، وسوق شقرة بوحدة ريفي الفاشر الإدارية إضافةً إلى تنفيذ برنامج التمويل للمشروعات الصغيرة المدرة للدخل.

واشار إلى أن تلك المشاريع قد ساعدت في خلق فرص العمل وزيادة الدخل لـ(1083) امرأة وشاب بمحليات كتم ودار السلام والواحة، كاشفاً أن المشروع قد ساهم في زيادة نسبة دخل الفرد إلى 57% لـ (114) امرأة بمعسكر أبوشوك للنازحين مع توفير فرص العمل لـ17% من النساء بالمعسكر وتشيجعهن على الاستثمار والتوسع في التجارة.

وأضاف الجزولي أن المشروع قد تمكن كذلك من تدريب الشباب في مجالات التدريب المهني، وتشييد مراكز للتنمية متعددة الأغراض بمنطقتي كتم ومستريحة علاوةً على تنفيذ مخيم إرشادي رعوي تم من خلاله توزيع التقاوي المحسنة وتطعيم أعداد مقدرة من الماشية بمحليتي الفاشر ودار السلام بجانب تنفيذ حفيرين للمياه بمنطقة أنا بجي بمحلية أمبرو والجنيك بمحلية كتم بجانب ترسيم المرحال الشرقي "كلكل دار رزيقات" بطول (80) كيلو متراً، والمرحال الغربي "كتم الواحة كبكابية" بطول (75) كيلو متراً.

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