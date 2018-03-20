اجتماع برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمناقشة الموقف الدوائي بولايتي الخرطوم والجزيرة

الخرطوم 20-3-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الخاص بالأدوية والإمدادات الطبية بولايتي الخرطوم والجزيرة بحضور وزير الصحة الاتحادي وولاة الولايتين وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية عصام الدين محمد عبد الله في تصريحات صحافية أن الاجتماع ناقش الموقف الدوائي بولايتي الجزيرة والخرطوم والعلاقة بين مؤسسات الدولة الصحية الاتحادية ومؤسسات الصحة بالولايتين.

وأبان أن نائب رئيس الجمهورية وجه بإنشاء فرع للمجلس القومي للادوية والسموم بولاية الخرطوم بعد اكتمال الأفرع ببقية الولايات وإنشاء فرعين للصندوق القومي للإمدادات الطبية بولايتي الجزيرة والخرطوم، مشيرا إلى أنه تم تحديد الخميس القادم لتوقيع بروتوكول إنشاء هذه الأفرع بالولايتين بعد دراستها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الإجراءات كفيلة بتحسين إمدادات الدواء بالولايتين وإحكام الرقابة عليها وتخفيض أسعاره.