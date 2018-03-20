لجنتا الخارجية والحسبة بالبرلمان تبحثان علاقات التعاون بين السودان والمغرب

الخرطوم 20-3-2018م (سونا) - بحث رئيسا لجنتي الخارجية والتعاون الدولي والحسبة والمظالم بالمجلس الوطني الدكتور احمد صباح الخير والاستاذ عمر سليمان آدم بحثا مع سفير المملكة المغربية بالخرطوم محمد ماء العينين سبل دفع علاقات التعاون وتطويرها بين البلدين وأهمية تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين

وأشار عمر سليمان مسئول لجنة والحسبة بالمجلس الوطني في البرلمان الافريقي التي تعنى بمحاربة الفساد اشار لتجربة المغرب في هذا المجال وضرورة استفادة الدول الافريقية منها، داعيا المغرب للخوض والانضمام لدول شمال افريقيا بالبرلمان الافريقي.

وكشف السفير عن أن اللجنة العليا المشتركة ستناقش الاتفاقيات الموقعة بين البلدين البالغ عددها (79) اتفاقية خلال هذا العام بالسودان، مشيرا كذلك لعقد لقاء بين رئيسي البرلمان في السودان والمغرب خلال الفترة المقبلة.

