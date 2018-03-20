بكري يدشن حصاد القمح بمشروع الراجحي بولاية نهر النيل يوم غد

عطبرة في 20-3-2018 ( سونا) - يدشن الفريق ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي في زيارته لولاية نهر النيل يوم غد الاربعاء يدشن حصاد القمح وعباد الشمس بمشروع الكفاءة الزراعي " مشروع الراجحي " بمحلية بربر .

ويقف النائب الاول على تجربة الطاقة الشمسية بالمشروع و بيارة مشروع زادي ( 1) وحظائر التسمين والأبقار بالمشروع كما يدشن حصاد القمح بمشروع الأمن الغذائي الدامر.

واطمأن مجلس وزراء حكومة الولاية في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم بأمانة الحكومة بالدامر برئاسة اللواء حقوقي حاتم الوسيلة اطمأن على آخر الترتيبات والاستعداد لاستقبال النائب الاول رئيس مجلس الوزراء القومي.

وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة القصوى من الزيارة وخاصة طريق ام الطيور الباوقة وطرق الانتاج وكهرباء المشاريع الزراعية الخصوصية وقضايا التخزين المبرد وحوض وادي سلوة بالمتمة.

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