منتدى أكاديمية العلوم المصرفية يستعرض ورقة بديل شرعي للجاري مدين

الخرطوم 20-3-2018 (سونا) - نظم مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية اليوم المنتدى رقم (113) والذى تناول ورقة بعنوان (بديل شرعي للجاري مدين) ، قدمها د. التيجاني عبد القادر أحمد المستشار السابق لوزير المالية والاقتصاد الوطنى بحضور عدد من الخبراء والمختصين .

وتطرقت الورقة إلى الحاجة لتطوير وابتكار صيغ تمويلية تستجيب بمرونة للحاجات النقدية للعملاء والتي أصبحت من أهم التحديات التى تواجه قطاع التمويل الإسلامي في السودان .

كما أوضحت الورقة أن وجود الفجوة التمويلية النقدية ادى إلى لجوء العملاء لممارسات قد تضر بالاقتصاد وتزيد من تكلفة التمويل، مبينا أن استخدام بعض صيغ التمويل بشكل خاطئ والذي بموجبه يبيع العميل سلعته نقدا بثمن أقل من ثمن السوق فيما يعرف بالكسر، فضلا عن أن التعامل بين المصارف مع البنك المركزي عند حاجتها لسيولة نقدية من أشد القضايا حاجة لإيجاد بديل شرعي يمكن النظام المصرفي من العمل بسهولة ويستجيب للحاجة للتمويل النقدي بطرق متوافقة مع أحكام الشريعة .

ترأس جلسة المنتدى أ. عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي، مبينا أهمية الانفتاح على التجارب العالمية، مبينا أن التجارب الغربية نفسها أخذت من النظام المصرفي الإسلامي .

وعقب عليها أ. د. أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق، مؤكدا أن التجربة المصرفية السودانية مرجعية للكثير من الدول.

من جانبه دعا د. محمد يوسف نائب الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية لاستخدام الصيغ الإسلامية الأخرى لتحقيق الفائدة .





