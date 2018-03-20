وزير المعادن يبحث شروط الاستثمار بولاية كسلا

كسلا 20-3-2018م(سونا) - بحث وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم خلال الاجتماع الذي عقده مع والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم ضمن برنامج زيارته لولاية كسلا بغرض توقيع اتفاقية شراكة مع شركة فضيلة التركية للمعادن للاستثمار في مجال الرخام بكسلا بحضور رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني المدير العام للهيئة العامة لأبحاث الجيولوجيا ووزير التخطيط العمراني بالولاية، بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بصورة عامة بجوانب التعدين والمعادن والشركات العاملة بالولاية خاصة انهاء عقد الشراكة مع الشركة الصينية للتعدين إلى جانب شروط الاستثمار الموضوعة من قبل الولاية في مجال المعادن والمجالات الأخرى.

وأوضح الوالي أن الاجتماع توصل إلى حلحلة كافة القضايا والوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم الولاية والوزارة الاتحادية وتعمل على فتح مجالات الاستثمار في المعادن بالولاية التي تلبي الحاجة الكبيرة للأسواق المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن زيارة وفد الوزارة الاتحادية سيكون لها ما بعدها وأثرها في مقبل الأيام ودعم برامج التنمية.

