رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع السويد

الخرطوم فى 20-3-2018م (سونا) - أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع السويد خاصة في المجال الاقتصادي، مشيداً بمواقف السويد الداعمة للسودان في المحافل الدولية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمجلس الوزراء يسفير السويد لدى السودان هانس هنيرك وذلك بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله إدريس.

وأوضح مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفير خالد موسى في تصريح صحفي أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، مبيناً أن اللقاء تطرق إلى ترقية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن السيد/ النائب الأول رحب بالاستراتيجية الخمسية للسويد التي انطلقت هذا العام والتي تهدف إلى الانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي من أجل دعم الاستقرار في المناطق الخارجة من النزاعات.

من جانبه قال السفير السويدي إن هذا اللقاء يأتي في إطار ختام لجنة التشاور السياسي بين السودان والسويد، مؤكداً التزام حكومته بمواصلة دعم جهود التنمية بالسودان، مشيداً بدور السودان في تعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي.

