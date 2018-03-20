وزير الدولة بالصناعة يعلن قيام معرض (صنع في السودان) في خمس ولايات

الخرطوم 20-3-2018(سونا) - أعلن دكتور عبده داؤود وزير الدولة بالصناعة انطلاق فعاليات معرض (صنع في السودان) بأرض المعارض ببري وإقامته في خمس ولايات في الفترة من الأسبوع الأخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من شهر رمضان للعام 1439هـ.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الثاني للجان العليا للمعرض بحضور والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ووكيل وزارة الصناعة وعدد من ممثلي الشركات والمصانع ومنسوبي وزارة الصناعة.

وأشاد الوزير بالمعرض الذي تم إنفاذه في الأيام الماضية والذي ساهم في دعم وتخفيف أعباء المعيشة للمراطن، مؤكداً أن مثل هذه المعارض سوف تقام بصورة مباشرة في كل ولايات السودان لدعم وتعزيز المنتج الوطني الأكثر جودة والأقل تكلفة، مثمناً دور الشركات والمصانع واتحاد الغرف الصناعية في دعم الصناعة الوطنية والمواطن.

من جانبه أكد السيد أحمد هارون والي شمال كردفان اهتمامه بالصناعة المحلية، مثمناً دور الوزارة والاتحاد والمؤسسات الصناعية في دعم المواطن، مبينا أنه تم افتتاح 30 منفذ توزيع خلال فعاليات المعرض الذي أقيم بولايته، داعياً إلى تكثيف الجهود وتعزيز الهمة للمبادرة وتوسيع دائرة المعارض في كافة الولايات واستمرارها بصورة مباشرة لما فيها من فائدة للمواطن وللمصنعيين وللدولة عموماً.

وأكد معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية أن الاتحاد نظم معارض صناعية في كل الولايات والتي ساهمت بقدر كبير في الترويج والتعريف بالمنتجات السودانية الصناعية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة بجانب المعرض الضخم الذي أقيم في ولاية شمال كردفان، مطالباً وزارة الصناعة بالتنسيق لإكمال إجراءات واكتمال لجان معرض (صنع في السودان) في دورته الثامنة في وقت وجيز.

وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك وأعضاء اللجان العليا لمعرض (صنع في السودان) استعدادهم التام لإكمال كافة التجهيزات اللازمة لخروج هذه المعارض بصورة أفضل وأجود وبأقل تكلفة ممكنة تناسب المواطن السوداني وتخفف من أعباء المعيشة في ظل هذه الظروف.