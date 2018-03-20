اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية تناقش تقارير أداء عدد من وزارات القطاع للعام 2017م

الخرطوم فى 20-3-2018م (سونا) - ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د.السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم تقارير أداء وزارات التربية والتعليم والضمان والتنمية الاجتماعية والعمل والإصلاح الإدارى وتنمية الموارد البشرية للعام 2017م.

وأكدت التقارير ضرورة إيجاد نظام تربوى متحيز قيماً وعلماً وتقديم تعليم شامل والسعي لتحقيق تعليم منصف ومرضٍ للجميع عبر شراكة مجتمعية مستدامة وصولاً لمجتمع الرفاهية واستكمال بناء مجتمع الكفاية والعدل والمعرفة وتوسيع فرص الكسب والحد من مخاطر الفقر وتوسيع مظلة الضمان والرعاية والحماية والتكافل الاجتماعي وتأهيل شرائح المجتمع للمشاركة في التنمية واستدامة التوازن الاجتماعي.

كما أكدت التقارير بناء القدرات البشرية والمؤسسية وتطوير الموارد البشرية لتحقيق الإتقان والتميز في الأداء الوظيفي والمهني وتطوير مناخ العمل مما يحقق الكفاءة والفعالية والإعداد والاستخدام الأمثل للقطاعات البشرية والقوى العاملة وتنمية قدرات المؤسسات لتحقيق نقلة نوعية وكمية في الإنتاج والإنتاجية وتحسين وضع العاملين في الدولة.

من جهة أخرى قدم وكيل وزارة التربية والتعليم إفادة حول سير امتحانات الشهادة السودانية من الجوانب الفنية والأمنية.

