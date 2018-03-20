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أخبار محلية - سياسية

الهيئة الشعبية لنهضة الوطن وبناء السلام تنظم مؤتمر قضايا السلام والنهضة التداولي الاربعاء القادم (؟؟)

التاريخ : 20-03-2018 - 04:22:00 مساءً
الخرطوم20-3-2018م ( سونا) - تنظم الهيئة الشعبية لنهضة الوطن وبناء السلام الأربعاء القادم بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات مؤتمر قضايا السلام والنهضة التداولي.
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