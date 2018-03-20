En
Fr
عن سونا
|
مقترحاتك
|
اتصل بنا
|
خريطة الموقع
0°C
0°C
الفاشر
0°C
0°C
الجنينة
0°C
0°C
دنقلا
0°C
0°C
الخرطوم
0°C
0°C
ود مدني
0°C
0°C
الأبيض
0°C
0°C
بورتسودان
الساعة الآن
اليوم
آخر تحديث
08:41:00 AM
الصفحة الرئيسية
أخبار محلية
اقتصادية
سياسية
علوم وتكنلوجيا
ثقافية
خدمية
إجتماعية
طبية
رياضية
أخبار العالم
أفريقيا
أسيا
أوربا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية
استراليا
إصدارات
كتب و وثائق
سياسية
اقتصادية
خدمية
فيديو
آخر الأخبار :
وزير الدولة بالاستثمار يبحث مع السفير السعودي أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الإستثمار
والي ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية يتفقدان سير الامتحانات بمحلية شطاية
غندور يؤكد حرص الحكومة على المحافظة على وقف إطلاق النار وعدم العودة للحرب
وزيرة النقل الفرنسية ترحب باستئناف التعاون بين سودانير وشركة الايرباص
وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقي والي الشمالية
السفير جمال الشيخ يكشف عن مساعي لبلورة موقف إفريقي موحد لما بعد اتفاقية كوتونو
نائب رئيس البرلمان تطالب بفتح تعديل أوسع في قانون الإجراءات الجنائية
الأمين العام لجهاز المغتربين وقنصل السودان بالقاهرة يبحثان اوضاع الجالية السودانية...
وزير الموارد المائية يقدم كلمة السودان امام المنتدى العالمى للمياه بالعاصمة البرازيلية...
ابوقردة يؤكد علي تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الصحية والطبية مع الاردن
أخبار محلية - سياسية
الهيئة الشعبية لنهضة الوطن وبناء السلام تنظم مؤتمر قضايا السلام والنهضة التداولي الاربعاء القادم (؟؟)
التاريخ :
20-03-2018 - 04:22:00 مساءً
الخرطوم20-3-2018م ( سونا) - تنظم الهيئة الشعبية لنهضة الوطن وبناء السلام الأربعاء القادم بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات مؤتمر قضايا السلام والنهضة التداولي.
ع و
خدمات سونا
سونا SMS
مجلة سوداناو
النشرة الخاصة
منبر سونا
حوارات وتحقيقات
الصحافة المحلية
مفكرة سونا
التقارير
التدريب والترجمة
خدمات إضافية
عن السودان
الإرشيف
تحقيقات مصورة
نشرة الفيديو
اسعار العملات
خدمة RSS
مواقيت الصلاة
-->
ساهم في تحسين الموقع!
شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!
ما تقييمك للشكل العام للموقع؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :
شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.
أرسل