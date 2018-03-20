البشير يصل كيغالي



كيغالي في 20-3-2018م (موفد سونا) - وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتي تستضيفها رواندا يومي 20 و21 مارس الجاري.



وتشير (سونا) إلى أن رؤساء الدول ورؤساء أجهزة الاتحاد الإفريقي سيعقدون غدا جلسة مغلقة لإجازة الأجندة وبرنامج العمل وإجازة الأطر القانونية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث سيخاطب الجلسة محمدو يوسفو رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة الإفريقية.



وستفتتح القمة أعمالها بالسلام الوطني للاتحاد الإفريقي ومن ثم يستمع المؤتمرون إلى كلمة الرئيس الرواندي ورئيس الاتحاد الإفريقي بول كاقامي بجانب كلمات من رؤساء المجموعات الاقتصادية الإفريقية وممثلي القطاع الخاص في دول القارة الإفريقية.

كما سيوقع رؤساء الدول والحكومات غدا على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.