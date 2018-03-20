لجنة أمن كسلا تُشيد بقوات الدعم السريع في تأمين الحدود‎

كسلا في 20/3/ (سونا) - أشادت لجنة أمن ولاية كسلا في اجتماعها برئاسة والي الولاية الأستاذ آدم جماع آدم بدور قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى في إحكام السيطرة وضبط المناطق الحدودية ومكافحة التهريب إلى جانب إلقاء القبض على عدد من المهربين وتقديمهم للقانون.

وقال مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن اللواء الدكتور يحيى الهادي سليمان إن اللجنة وقفت خلال الاجتماع على الموقف الأمني والجنائي خلال الفترة السابقة بالإضافة للتعرف على إجراءات شرطة الولاية المهنية والاحترافية في حادثي النهب بمحليتي غرب كسلا وود شريفي والمنعية، مؤكدا أن قوات الأجهزة الأمنية المختلفة ستظل حامية للحدود حتى تنعم الولاية بالأمن والاستقرار.

من جانبه توعد المقدم مصعب محمد احمد قائد قوات الدعم السريع بولاية كسلا بإنزال العقوبات الصارمة لكل من يتم ضبطه في عمليات التهريب والتي تشمل ايضا مصادرة المواد المهربة والوسائل المستخدمة، مبينا أن قوات الدعم السريع منتشرة في المناطق الحدودية عبر الأطواف وفق الخطة المحكمة الموضوعة وقامت بقفل المداخل والمخارج منعا للتهريب والجرائم والتفلتات الحدودية.

وقال أن معظم الإشكاليات بالمناطق الحدودية تتمثل في عمليات تهريب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر الحدود، الأمر الذي يسبب ندرة وارتفاعا في أسعار السلع بالولاية، مشيرا إلى أنه تم ضبط ثلاث عربات خلال اليومين الماضيين محملة بمواد غذائية مهربة، وقال إن عهد التهريب الذي اعتبره ليس عملا ومهنة تمارس قد انتهى، مطالبا في ذات الوقت المواطنين بتقديم المعلومات التي تساهم في ضبط المهربين وتقديمهم للجهات القانونية.