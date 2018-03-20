حسبو يبحث الآثار الناجمة عن زراعة محصول الرودس بمشروع سندس الزراعي

الخرطوم 20-3-2018م( سونا) -

رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الخاص بمشروع سندس الزراعي والآثار الناجمة عن زراعة محصول الرودس بالمشروع بحضور ولاة ولايات الجزيرة، الخرطوم والنيل الأبيض وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأوضح الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي في تصريحات صحفية أن الاجتماع بحث الآثار المترتبة على صحة المواطنين من زراعة محصول الرودس بالمشروع وكيفية معالجتها بجانب حماية اصحاب الاستثمار بالمشروع.

وأبان ممتاز أن الاجتماع خلص إلى تكوين لجنة عليا برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي ولجان فرعية لمعالجة تلك الآثار ودراسة الاستمرار في زراعة محصول الرودس بالمشروع.

وأبان ممتاز أن اللجنة ستعمل على حصر الخسائر جراء تعدي المواطنين على المشروع واضرار المنتجين ومعالجة التعدي غير القانوني ومحاكمة المتعدين.

وأضاف سيادته أن اللجنة ستعمل وفق إجراءات عدلية وقانونية وأخلاقية لحماية المواطنين المتضررين من زراعة الرودس بجانب حماية المنتجين بالمشروع.