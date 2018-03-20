مندوب السودان لدي الاتحاد الافريقي: إتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 22 دولة عليها

كيغالي 20-3-2018 (موفد سونا)-

قال السفير جمال الشيخ مندوب السودان لدى الاتحاد الافريقي وسفيره بأديس أبابا إن اجتماعات الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي انعقدت بكيغالي خلال اليومين الماضيين ناقشت إعلان كيغالي والتي ستخرج به قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائية حول إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أنه تم التوافق خلال هذه الاجتماعات على دخول اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ بعد توقيع 22 دولة عليها، مبينا أنه تم الاتفاق أيضا على اختيار أديس أبابا لتكون مقرا للسكرتارية التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية وذلك باعتبارها مقر الاتحاد الافريقي فضلا عن أن ذلك سيساعد في خفض النفقات. وأضاف أن السكرتارية ستتبع لمفوضية الاتحاد الافريقي.

وأشار السفير جمال الشيخ إلى أن اجتماعات الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي خرجت بالتوافق على منع التحفظ على بنود هذه الاتفاقية باعتبارها اتفاقية ذات صبغة سياسية . كما تم الاتفاق على صدور إعلان كيغالي باعتبار أن الإعلان يعبر عن الإرادة السياسية لدول القارة.

وقال مندوب السودان لدى الاتحاد الافريقي إن السودان ممثلا في المشير عمر البشير رئيس الجمهورية سيوقع على هذه الاتفاقية.



