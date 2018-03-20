وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بوزارة الخارجية والأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير

الخرطوم فى 20-3-2018 (سونا) -

جدد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ، التأكيد على أهمية الدور المتعاظم الذي تقوم به وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية في الحفاظ على مصالح السودان الاستراتيجية مسنودة برصيد وافر من الخبرات والكفاءات التي استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات الكبيرة على صعيد علاقات السودان الخارجية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم السفير محمد عبد الله إدريس وزير الدولة بوزارة الخارجية، حيث أشار وزير الدولة بالخارجية إلى أهمية التشاور والتنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية في الملفات المشتركة، مشيداً بمستوى التعاون والمساعدات التي تقدمها وزارة الدفاع لإسناد العمل الدبلوماسي، وأبدى استعدادهم الدائم في وزارة الخارجية للاستجابة لجميع التكاليف التي تخدم المصالح العليا للدولة.

من جهة أخرى التقى السيد وزير الدفاع الدكتور غلام الدين عثمان ، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان الوطنية، حيث قدم له تنويراً عن المشروعات التي تم تنفيذها في العام الماضي ، واستعرض الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الإسكان الوطنية والتي تستهدف إنشاء (30.000) وحدة سكنية بحلول العام 2020م تملك لأفراد القوات المسلحة بالعاصمة والولايات ، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السكن لأفراد القوات المسلحة لتحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري ورفع الروح المعنوية .

