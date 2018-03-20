والي شمال دارفور يطلع نواب الولاية بالمجلس الوطني على الأوضاع الأمنية

الفاشر 20-3-2018 م (سونا) - أكد والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بفضل المجهودات الكبيرة التى بذلتها الأجهزة الأمنية والنظامية بجانب نجاح حملة جمع السلاح الأمر الذي قال انه قد اسهم فى تحقيق الاستقرار الأمنى المنشود بالولاية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بامانة حكومة الولاية بوفد من نواب الولاية بالمجلس الوطني برئاسة ام بشائر محمود عضو دوائر المرأة بالمجلس ،وقدم الوالي تنويرا مفصلا للوفد عن مجمل الاوضاع الأمنية وسير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية بالولاية ، مستعرضا في ذلك الخطة المتكاملة التي اعدتها حكومته الولاية لتنفيذ مشروعات التنمية والاعمار ..

ومن جهتها فقد ثمنت رئيسة الوفد مجهودات حكومة الولاية فى تحقيق الامن والاستقرار، مؤكدة وقوف نواب الولاية مع برامج وأنشطة الولاية .

علي صعيد مختلف اطلع والى الولاية من المهندس أنور إسحق سليمان وزير الصحة بالولاية على مجمل الاوضاع الصحية والخطة التي اعدتها وزارته للعام 2018 والتى تهدف إلى ترقية العمل الصحى و تقديم الخدمات المميزة وبالجودة العالية لانسان الولاية عبر انشاء المستشفيات المتخصصة وتوفير الكوادر الطبية المدربه ونقل الخدمات الطبية لكل المحليات والوحدات الادارية ومناطق العودة الطوعية .

كما اطلع الوزير والي الولاية على مستوى توفر ادوية الامدادات الطبية وادوية الطوارئ وكشف عن انشاء اربع صيدليات مركزية باربع محليات .

واكد والي الولاية دعمه ووقفته مع القضايا والمشروعات الصحية للنهوض بالقطاع الصحى بالولاية.

