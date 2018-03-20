رابطة المرأة العاملة بالخارجية تحتفل بيوم المرأة العالمي

الخرطوم 20-3-2018م (سونا) - احتفلت رابطة المرأة العاملة فرعية وزارة الخارجية باليوم العالمي للمرأة وعيد الام، وذلك بالحديقة الشمالية بالوزارة.

خاطب الاحتفال وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله ادريس، حيث حيا جهود المرأة العاملة واسهامها في دفع عجلة التطور في السودان كما أشار الى أهمية دور المرأة في المجتمع وما تقدمه من تضحيات من أجل إعداد الأجيال القادمة لحمل راية الوطن.

تخلل الاحتفال تكريم أول سفيرة للسودان السيدة زينب محمد محمود وأول موظفة في وزارة الخارجية المرحومة نادية عبدالله واول عاملة السيدة زهراء جقر.

