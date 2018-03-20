الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تنظم حفلا لتكريم الإعلاميين

أبوظبي 20-03-2018م (سونا) - نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين بمسابقات الجائزة، وتكريم الشركاء الإعلاميين وذلك في فندق قصر الإمارات بابوظبي.

جاء ذلك بحضور الفائزين بمسابقة "النخلة في عيون العالم" في الدورة التاسعة 2018 والفائزين بمسابقة "النخلة بألسنة الشعراء" في الدورة الثانية 2018 وممثلي وسائل الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة؛ بأن الحفل يعد اعترافا بالجميل للمؤسسات الإعلامية وللإعلاميين على جهودهم المضنية التي بذلوها طوال السنة الماضية في تعاونهم مع الجائزة، ودورهم الفاعل في نقل الخبر والمعلومة المفيدة للمجتمع بمختلف مؤسساته وشرائحه وبكل شفافية وموضوعية؛ مما ساهم ذلك بغير حدود في دعم مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات؛ خصوصاً في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي حتى بلغت على ما هي عليه حاليا من سمعة طيبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



كما هنأ الأمين العام للجائزة الفائزين بمسابقات الجائزة على فوزهم وتميزهم بالأعمال التي تقدموا بها حيث شهدت مسابقات الجائزة (كعادتها) منافسة حادة بين المشاركين ما يدل على الاهتمام الذي تحظى به المسابقات من قبل مختلف فئات المجتمع (مصورين، شعراء، أدباء، مثقفين). ففي المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي "النخلة في عيون العالم" تم تكريم المصورين الفائزين بالجائزة، محمد البلوشي، المصور أنتوني اوستريا والمصور نضال السالمي.



وفي مسابقة (النخلة بألسنة الشعراء) فقد جرى تكريم الشعراء الفائزين بالجائزة، أحمد بن محمد بن عبد الله المقبالي، الشاعر عبد الله شافي عواد العنزي والشاعر راشد بن حمد بن محمد السنيدي.



من جهة ثانية عبر الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة عن اعتزازه بشجرة نخيل التمر؛ لأنها كانت وستبقى رمزاً للعطاء والتنمية المستدامة؛ فهي تعبر عن شموخ أبناء الإمارات وتطلعهم للعُـلى في سماء التميز والنجاح. وتحظى باهتمام كبير من راعي النخلة راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وكافة المسؤولين بالدولة.



وأضاف بأن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لا تَألُ جهداً في سبيل دعم مسيرة التنمية المستدامة، والحرص على توفير كافة عناصر النجاح للجائزة.



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