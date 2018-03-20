وزير الموارد المائية يقدم كلمة السودان امام المنتدى العالمى للمياه بالعاصمة البرازيلية

الخرطوم 20-03-2018م (سٍونا) - قدم معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء اليوم بالعاصمة البرازيلية (برازيليا) كلمة السودان أمام المنتدى العالمى الثامن للمياه.

واستعرض الوزير إمكانيات السودان الهائلة فى مجال المياه وتجربته الرائدة فى إدارة المياه كمصدر للري وتوليد الكهرباء، واستخداماتها المدنية الأخرى، الى جانب تقديم تجربة السودان مع دول الجوار وحوض النيل ومشروعاته فى حصاد المياه، وإدارة المياه الجوفية وبرنامج زيرو عطش وما تم إنجازه فى هذه المجالات.

وأوضح موسى - فى تصريح لـ(سونا) - أن مشاركة السودان فى المنتدى تضمنت كذلك مخاطبة اجتماع المائدة المستديرة فى مجال تنمية المياه بمشاركة عدد كبير من دول العالم . مبينا أن السودان استعرض خطته الاستراتيجية حتى العام 2031م والتى نفذ منها 50% وذلك بإنشاء السدود الكبرى ومشروعات حصاد المياه الأخرى بتكلفة تجاوزت الـ 7 مليارات دولار فى تنمية قطاع المياه، هذا وقد اعتمد الملتقى كلمة السودان كوثيقة من وثائقه.

على ذات الصعيد التقى وزير الموارد المائية بوزير شؤون الرئاسة البرازيلى وبحث اللقاء إنجازات السودان فى قطاعي الري والكهرباء والتحكم، واتفق الجانبان على التعاون فى القطاعين بما يعزز العلاقات بين البلدين .



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