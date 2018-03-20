السفير جمال الشيخ يكشف عن مساعي لبلورة موقف إفريقي موحد لما بعد اتفاقية كوتونو

كيغالي 20-3-2018 (موفد سونا) - كشف السفير جمال الشيخ مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي وسفيره بأديس أبابا عن تشكيل لجنة من الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي وبعض الخبراء لبلورة موقف إفريقي موحد لما بعد انتهاء اتفاقية كوتونو الخاصة بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير جمال - في تصريح لـ(سونا) بفندق ماريوت بالعاصمة الرواندية كيغالي؛ والتي تشهد غدا انطلاقة قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية - قال إن هذه المساعي تواجه تحديات مفادها أن دول الشمال الأفريقي لديها شراكة منفصلة مع الاتحاد الاوربي كما أن دول الكتلة الجنوب إفريقية؛ تحتفظ هي الأخرى بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن هذا الأمر من شأنه أن يعقد التوصل الى توافق حول هذا الشأن، وأضاف أنه تقرر أن يقود الرئيس النيجري محمدو يوسفو مشاورات مع هذه الدول للوصول الى اتفاق وبلورة موقف إفريقي موحد قبل نهاية العام 2018 .

