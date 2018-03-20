وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقي والي الشمالية‎

الخرطوم 20 - 3 - 2018م (سونا) - التقى الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي بمكتبه اليوم والي الولاية الشمالية المهندس علي العوض، وبحث اللقاء عددا من القضايا التي تهم الولاية وعلي رأسها موسم الحصاد لهذا العام والتفاكر حول زيارة وفد الديوان للولاية للوقوف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واطمأن الوزير على الاوضاع الاقتصادية والأمنية بالولاية وجاهزية الولاية لاستقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية مطلع الشهر القادم ومدي تنفيذ الولاية لمخرجات الحوار الوطني وسير اللجان المكونة.

من جانبه؛ أكد الوالي أن موسم الحصاد لهذا العام مبشر وأن الولاية أكملت استعدادها وجاهزيتها لاستقبال السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بالولاية الشمالية.

