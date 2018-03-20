وزيرة النقل الفرنسية ترحب باستئناف التعاون بين سودانير وشركة الايرباص

الخرطوم 20-03-2018م (سونا) - رحبت وزيرة النقل الفرنسية اليزابيث باستئناف علاقة التعاون بين الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وشركة الايرباص وأكدت استعدادها لمتابعة هذه الجهود ودعمها.

واستقبلت الوزيرة بمكتبها في باريس المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور والوفد المرافق له من شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وهيئة الموانيء البحرية وذلك بحضور سفير السودان لدى فرنسا دفع الله الحاج علي.

بحث الجانبان اثناء اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين الخرطوم وباريس وتحدث مكاوي عن موقع السودان الاستراتيجي في منطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي ومجاورته لعدد من الدول المغلقة، مشيرا الى ان السودان قد قام بفتح المعابر الحدودية تشجيعا لحركة التجارة البينية وأضاف؛ نسعى لربط السودان عبر السكك الحديدية مع كل من تشاد واثيوبيا.

كذلك رحب الوزير بالاستثمارات الفرنسية في كافة المجالات لا سيما مجالات النقل السككي، الطرق والجسور والنقل البحري والجوي، مشيرا الى أنه ينتظر أن تلعب شركة الإ يرباص دورا كبيرا في هذا الصدد.

من جانبها أكدت اليزابيث دعم الحكومة الفرنسية لجهود السودان الهادفة لتحقيق التنمية في كافة المجالات، مشيرة الى أن فرنسا تسعى لفتح أفاق تعاون كبيرة مع السودان وتعزيز التعاون التجاري عبر دخول الشركات الفرنسية في استثمارات كبيرة بالسودان.



ط ي