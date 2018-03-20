فولكسفاجن: محققون فتشوا مقر الشركة في إطار قضية الانبعاثات

برلين 20-03-2018م (رويترز) - قالت فولكسفاجن يوم الثلاثاء إن مقرها العالمي خضع للتفتيش مجددا من قبل ممثلي الادعاء الألماني أوائل مارس في إطار تحقيق بشأن فضيحة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل وذلك في تأكيد لتقرير نشرته مجلة فيرتشافتز فوخه.



كانت المجلة قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء: إن الادعاء العام بدأ تحقيقات جديدة بشأن اشتباه في تلاعب في السوق بفولكسفاجن لتحديد ما إذا كانت الشركة لم تفصح عن كم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالكامل في عدد سيارات أكبر من الذي أقرت به علنا.



ونقلت عن متحدث باسم المحققين قوله إن السلطات في مدينة براونشفيج فتشت 13 مكتبا في مقر فولكسفاجن القريب بداية مارس وتحفظت على وثائق وملفات إلكترونية ستجري مراجعتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.



وقالت السلطات إنها تحقق في بيان أصدرته فولكسفاجن في التاسع من ديسمبر 2015 بسبب الاشتباه في أن محتواه لم يكن صحيحا وما إذا كان ينطوي على تلاعب في السوق.



وأكد متحدث باسم فولكسفاجن حدوث تفتيشات في الآونة الأخيرة لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل. ولم يتسن الوصول إلى مكتب الادعاء في براونشفيج للتعليق عندما اتصلت به رويترز.



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