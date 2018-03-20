وزير الدولة بالاستثمار يبحث مع السفير السعودي أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الإستثمار



الخرطوم 20-3-2018 م (سونا) - بحث وزير الدولة بوزارة الإستثمار المشرف على ملف الإستثمارات السعودية بالسودان الأستاذ أسامة فيصل خلال لقائه اليوم بمكتبه سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم علي بن حسن أحمد جعفر، بحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار وكيفية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة . وأكد وزير الدول بالاستثمار إهتمام الدولة ودفعها للجهود القائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين . كما أكد جهود الوزارة في تهيئة بيئة الاستثمار و معالجة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار بالبلاد ورعايتها المباشرة للإستثمارات السعودية والتي وصفها بالمتميزة . و شدد الوزير علي ضرورة تنسيق الجهود لاستقطاب المزيد من الإستثمارات السعودية مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الكبير بين الوزارة وسفارة خادم الحرمين بالخرطوم. كما شدد وزير الدولة علي أهمية تنفيذ الاستثمارات السعودية المصدقة متعهداً بتقديم كافة التسهيلات و إزالة العقبات التي تعترضها . من جهته عبر السفير السعودي عن تقديره لدور الوزارة في دعم وتطوير التعاون الاقتصادي كما عبر عن تطلعه لتطوير الإستثمارات السعودية في السودان مبيناً أن هناك رغبة مشتركة للتوسع في الاستثمار و إحكام التنسيق مع الوزارة مع استمرار الجهود المشتركة لترقية التعاون الاقتصادي. هذا وتطرق اللقاء لجملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالاستثمار و الرؤى المشتركة في مجالاته المتعددة كما أمن اللقاء على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين دعماً لتعزيز وتطوير التعاون المشترك .

