الخرطوم 21-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء على النحو التالي:-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.1689 0.1697 0.1693

الجنيه الاسترليني 25.1789 25.3048 25.2418

الفرنك السويسري 18.857 18.9513 18.9041

الدولار الكندي 13.7235 13.7921 13.7578

كرونة السويدية 2.1976 2.2086 2.2031

الكرونة النرويجية 2.3246 2.3362 2.3304

الكرون الدنماركي 2.9737 2.9886 2.9811

الدينار الكويتي 59.4934 59.7909 59.6421

الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005

الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454

ريال عماني 46.6245 46.8576 46.7411

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي

(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.1521 22.2629 22.2075



س ص/ع و