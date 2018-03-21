الخرطوم 21-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1689 0.1697 0.1693
الجنيه الاسترليني 25.1789 25.3048 25.2418
الفرنك السويسري 18.857 18.9513 18.9041
الدولار الكندي 13.7235 13.7921 13.7578
كرونة السويدية 2.1976 2.2086 2.2031
الكرونة النرويجية 2.3246 2.3362 2.3304
الكرون الدنماركي 2.9737 2.9886 2.9811
الدينار الكويتي 59.4934 59.7909 59.6421
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454
ريال عماني 46.6245 46.8576 46.7411
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي
(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.1521 22.2629 22.2075
س ص/ع و