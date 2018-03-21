النفط الكويتي يرتفع إلى 62.39 دولاراً للبرميل

الكويت 21-3-2018 م (كونا) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا في تداولات امس ليبلغ 39ر62 دولار أمريكي مقابل 69ر61 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفعل التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات بالمزيد من الانخفاضات في انتاج فنزويلا وهو ما ساعد في الحد من تأثير تنامي انتاج الخام في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياسي العالمي مزيج برنت 37ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 42ر67 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34ر1 دولار ليصل الى مستوى 40ر63 دولار.

