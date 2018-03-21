البنك الدولي يحذر من تأثير التغير المناخي في تشريد 140 مليون شخص

واشنطن في 21-3-2018م /العمانية/ حذر البنك الدولي في تقرير نشره من الآثار المترتبة على مشكلة التغير المناخي في ثلاث مناطق تتسم بالكثافة السكانية العالية حول العالم والتي قد تجبر حوالي 140 مليون شخص على الانتقال والهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050، الأمر الذي سيشكل أزمة إنسانية هائلة ويهدد مسيرة التنمية.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب من 143 مليون شخص عبر أنحاء منطقة جنوب آسيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وأمريكا اللاتينية يواجهون خطرا متزايدًا من آثار التغير المناخي. موضحًا أن الجفاف وفشل المحاصيل الزراعية وارتفاع مستويات البحار قد يجبر الملايين على ترك بيوتهم والانتقال إلى أماكن أخرى داخل حدود بلدانهم.

ورجح التقرير أن يتزايد هذا النوع من الهجرة بحلول عام 2050 ما لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة لخفض الانبعاثات الحرارية المسببة للاحتباس الحراري وأخرى تكون تنموية.