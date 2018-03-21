الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو ينخفض

الكويت 21-3-2018 ( كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند 299ر0 دينار في حين ا نخفض اليورو إلى 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 420ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم امس الثلاثاء وذلك مع ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.



وبالنسبة للعملة الاوروبية تراجع سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوياته امس بعد أن أظهرت بيانات أن الثقة في الاقتصاد الألماني قد تدهورت بشكل حاد في مارس الجاري وسط مخاوف من احتمال اندلاع صراع تجاري بقيادة الولايات المتحدة.

