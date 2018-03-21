مصر تستضيف المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية

القاهرة 21 -3- 2018 م ( واس) - تنطلق بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل المقبل.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم، إن رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل للمؤتمر تمثل دعمًا كبيرًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المنظمة للمؤتمر باعتباره حدثًا عربيًا مهمًا يسهم في وضع قواعد محددة للتسجيل الدوائي بالدول العربية لتسهيل التجارة البينية العربية في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ولدعم الاقتصاد العربي والمشاركة في تطوير المنظومة الدوائية.

وأكد الهتلان الدعم الكبير الذي قدمه معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ووزير الصحة المصري الدكتور عماد الدين راضي، ليكون المؤتمر منصة علمية تشاركية يلتقي فيها الخبراء وممثلو وزارات الصحة العربية في مجالات الدواء والغذاء والمتحدثون من 16 دولة عربية و13 دولة أجنبية، بهدف وضع رؤى لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عادل السن من جانبه، إن المؤتمر سيناقش أهمية الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية، في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز الرقابة عليها، مضيفًا أن المؤتمر سيبحث دعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة تشاركية، لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وإنشاء شبكة عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

