المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحث سلسلة القيمة لنخيل التمر في المنطقة العربية

أبوظبي21-3-2018م(سونا) عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال فعاليات المؤتمر السادس ل( جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي )الذي تم تنظيمه مؤخرا بمدينة أبو ظبي عقدت ورشة عمل مشتركة جمعت خبراء من المنظمة و الفاو و آخرين من الدول العربية والأجنبية لمناقشة الإطار الاستراتيجي لدراسة سلسلة القيمة لنخيل التمر في المنطقة العربية والوقوف على ما تم إنجازه في هذا الصدد، وأخذ ملاحظات وآراء المشاركين في الورشة.

و شارك البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له في فعاليات المؤتمر ، وتمثلت مشاركة المنظمة في هذه التظاهرة الدولية في عملها المشترك مع أمانة الجائزة و تنظيم أعمال المؤتمر .

هذا وقد أثنى مدير عام منظمة الفاو السيد جوزي غرازيانو داسلفا على هذا التعاون المتميز مع المنظمة في هذه المبادرة وما يتبعها من نشاطات أخرى في المجالات ذات الصلة بالتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.

