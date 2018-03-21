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أخبار محلية - اقتصادية

وزارة الزراعة بشرق دارفور تنظم دورة تدريبية حول التمويل الزراعى

التاريخ : 21-03-2018 - 09:53:00 صباحاً
الضعين فى 21-3-2108م (سونا) - نظمت وزارة الزراعة والغابات والموارد الطبيعيه بولايه شرق دارفور دورة تدريبية عن التمويل الزراعي استهدفت عددا من المزارعين بمشاركة كافة محليات الولاية وذلك بالتعاون مع بنك السودان فرع شرق دارفور والبنك الزراعي والبنك الادخار ومؤسسة التمويل الأصغر بحضور رئيس لجنة الزراعه بالمجلس التشريعي بالولاية.
وأكد الباشمهندس محمد الشيخ موسى وزير الزراعة في تصريحات صحفية على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتمويل المزارعين من الجهات المصرفية العاملة بالولاية و ناشد المزارعين بضرورة تقنين اراضيهم الزراعية وذلك تسهيلاً للعملية التمويلية .
وأبان سيادته ان وزارته بصدد توفير كافة المعينات الزراعية والحزم التقنية الزراعية وتوطين التقاوي المحسنه بالولاية المتمثلة في الذرة والفول السوداني والكركدي وغيرها من المحاصيل الزيتية والغذائية وذلك لضمان نجاح الموسم الزراعي مشيرا الي ان النازحين سيتم تمويلهم خلال الفترة المقبلة باعتبارهم شرائح فقيرة وذلك من المؤسسات التمويلية حتي يسهموا في عملية الانتاج وزيادة الانناجية.
ومن جهته أوضح مدير بنك السودان المركزي فرع ولايه شرق دارفور الدكتور قرشي سليمان ادم قرشي استعداد المصارف الماليه بالولاية لتمويل المزارعين بالولاية وذلك وفق الشروط الموضوعة .
وأبان سيادته بضرورة تسهيل الإجراءات واستخراج الوثائق الثبوتية المتمثلة في الرقم الوطني بالإضافة الي الإجراءات البنكية وخاصة الوافدين من المحليات تسهيلا للعملية التمويلية.
الجدير بالذكر أن ولاية شرق دارفور تتميز عن غيرها من ولايات السودان بوفرة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة تقدر مساحتها ب 13 مليون فدان من اصل مساحة الولاية البالغة58 ألف كليومتر مربع بجانب وجود مشاريع زراعية كبيرة تبلغ مساحتيهما حوالي واحد مليون وثلاثمائة وخمسين فدانا وتعتمد الولايه في العملية الزراعية علي الري المطري.
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