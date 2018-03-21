الدعم السريع و جهاز الأمن الوطني يلقيان القبض على قائد إستخبارات حركة العدل والمساواة جناح جبريل

الخرطوم 21-3-2018م(سونا)- تمكنت قوات الدعم السريع بالتعاون مع جهاز الأمن و المخابرات الوطني من القبض علي صلاح عبدالله رحمه برتبة عقيد قائد إستخبارات حركة العدل والمساواة جناح جبريل و معه شخصان يتبعان للحركة بالقرب من محلية المالحة بولاية شمال دارفور ويستغلان عربتين دفع رباعي و بوكس و يعمل صلاح في تجنيد المرتزقة و في تجارة السلاح و المخدرات .و تهريب البشر (الاتجار بالبشر) بين السودان و دولة ليبيا .

و قال العقيد عبدالرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني استطاعت القبض علي قائد الاستخبارات والشخصين فيما فر شخصان آخران بعد مطاردة استمرت اكثر من 170 كيلو متر بدأت من منطقة شمال شرق مجور و تم القبض عليهم بالقرب من محلية المالحة .

و الي ذلك قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن قواته أوقفت في الحدود السودانية الليبية عدد اثنتي عشرة شخص حاولوا التسلل إلى دولة ليبيا في عملية تهريب البشر .

و أكد الجعلي أن قوات الدعم السريع ستظل تقوم بواجبها الوطني في كل الحدود السودانية كما تعمل على مكافحة المخدرات و الاتجار بالبشر و تجارة السلاح و التهريب بأنواعه المختلفة .