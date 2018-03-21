رئيس القضاء يصل الدمازين

الدمازين في 21-3-2018م ( سونا ) - وصل مطار الدمازين صباح اليوم مولانا حيدر أحمد دفع الله رئيس القضا ء والوفد المرافق له

وكان علي رأس مستقبليه الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق ومولانا عبد الرحمن أحمد طه رئيس الجهاز القضائي بالولاية وأعضاء حكومة الولاية والمجلس التشريعي والقضاء والادارة الاهلية وعدد من الاجهزة الامنية والنظامية .

وضم الوفد سرالختم صالح الأمين العام للمفوضية القومية للخدمة القضائية وعلي أحمد محمد رئيس إدارة التفتيش والرقابة القضائية وعثمان الصديق أحمد المسجل العام للأراضي وأزهري مبارك الفاضل رئيس المحكمة العليا لدائرتي الولايات الوسطى والقضارف وبابكر محمد بابكر الأمين العام لشؤون القضاء

وعبدالرحيم قسم السيد الرئيس العام لإدارة المحاكم واللواء شرطة ياسر مدير الإدارة العامة للشرطة بالاضافة لرؤساء الجهاز القضائي في كل من الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والقضارف.



