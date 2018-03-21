حاتم السر: السودان شارك في كل مراحل التفاوض بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية

كيغالي 21--3-2018م(موفد سونا)- قال الأستاذ حاتم السر وزير التجارة وعضو الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في إجتماعات قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية بكيغالى ، إن السودان شارك في كل مراحل التفاوض التي قادت الى موافقة دول القارة على إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتوقيع علي الاتفاقية المؤسسة لهذا التكتل الاقتصادي الأفريقي الكبير.

وأوضح في تصريح لـ(سونا ) أن مشاركة السودان في هذه القمة نبعت من أهمية هذا التكتل الاقتصادي للقارة الافريقية باعتباره تكتلا نوعيا سيسهم في تعزيز حركة التجارة في البلدان الافريقية، مبينا أن هذا التكتل يعد أكبر تكتل اقتصادي بعد منظمة التجارة العالمية .

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إنجازا كبيرا لأفريقيا خاصة وأن كل الدول الأفريقية توافقت على عدم تصدير المواد الخام الا بعد عمل قيمة مضافة عليها لضمان العائد المجزي لشعوب القارة الأفريقية.

وقال وزير التجارة إن رئيس الجمهورية سيوقع اليوم على إعلان كيغالي وعلي الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية إيذانا بإنطلاقة هذا التكتل الاقتصادي الافريقي الكبير .

وأضاف أن دخول السودان في هذه المنطقة يتماشى مع الخطة الاقتصادية للدولة ومع البرنامج الخماسي لإستدامة الإستقرار الاقتصادي.

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