مطار كوالالمبور يحوز على جائزة التسويق الآسيوية 2018

كوالالمبور21-3-2018م ( برناما)- حاز مطار كوالالمبور الدولي على جائزة التسويق الآسيوية 2018 بفئة "أكثر من 20 مليون راكب"، متفوقة على المطارات الأخرى في هذه المنطقة.

وتمنح هذه الجائزة سنويًا للشركة بمثابة أعلى تقدير في تنمية المسار وصناعة الطيران حيث تم التصويت عليها من قبل مؤشرات تخطيطية لشركات الطيران.

وافاد مدير الشركة السيد بدليشام غزالي أن هذه الجائزة تعكس اعترافا للتسويق المتميز وإطلاق المسارات الجديدة وخدمات الأخرى.

وفي عام 2017، توجهت تسع شركات طيران جديدة إلى كوالالمبور وذلك بإطلاق 25 خطًا جديدًا بما في ذلك تمدد حجم نقل الركاب عبر مطار كوالالمبور بنسبة 11.2 في المئة إلى 58.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 30,535 رحلة جوية، مما يصل عدد إجمالي الرحلات إلى 386,054 رحلة.

وأكد في تصريحه أن مطار كوالالمبور الدولي حاز على جائزة لفئة أكثر من 20 مليون راكب متفوقا من خمس مطارات أخرى.