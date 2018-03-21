حزب تحرير السودان الأم يثمن جهود رئيس الجمهورية في إنفاذ برنامج إصلاح الدولة

الخرطوم 21 - 3 - 2018م (سونا) - ثمن حزب تحرير السودان الأم جهود رئيس الجمهورية وأهتمامه بإنفاذ برنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني .

وأكد الأمين العام للحزب محمد حسين إسحق في تصريح ( لسونا ) أنهم راضون كل الرضاء عن أداء الجهازين التشريعي والتنفيذي واهتمام رئيس الجمهورية بتطوير وتقدم البلاد من خلال متابعته لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة لافتا إلي أن الحزب يتطلع إلي مزيد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية حتي تنعم البلاد بالأمن والإستقرار والسلام .

وأضاف نحن كحزب نناشد كل القوي السياسية في البلاد للوقوف صفا واحدا حول متطلبات الوحدة الوطنية وتجاوز كل الخلافات التي تعصف بأمن وأستقرار السودان ونناشد الحركات المسلحة بتغليب مصلحة البلاد العليا علي المصالح الشخصية .

وأعرب حسين عن أمله في أن تسهم التغييرات التي تمت في قطاعات حزب المؤتمر الوطني في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين متمنيا لكل من الدكتور فيصل حسن إبراهيم والأستاذ حامد ممتاز والفريق أمن صلاح عبدالله والفريق أمن جلال الدين الشيخ أن يوفقوا في أداء مهامهم بعد ثقة رئيس الجمهورية فيهم بتعيينهم في مواقعهم الجديدة .

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