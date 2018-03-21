أٌكد تلتقي بممثل سكرتارية مبادرة الأمن الغذائي بإفريقيا

الخرطوم 21-3-2018م(سونا) - التقت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي الدكتورة سمية أكد صباح اليوم بمكتبها بالوزارة بممثل سكرتارية مبادرة الأمن الغذائي والتغذية بإفريقيا الدكتور كنجي بان الذي أكد أن زيارته للسودان من أجل الوقوف على الوضع العام للأمن الغذائي والتغذية في السودان والترتيب على الخطوات القادمة مع متخذي القرار.

وأضاف كنجي أن وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والنيباد تشرفان على المبادرة التي تضم العديد من شركاء التنمية، وأوضح كنجي أن هناك برامج وخطط معدة ستقوم المبادرة بتنفيذها بعد القيام بجمع المعلومات الكافية في هذا الشأن.

من جانبها، رحبت الوزيرة سمية بهذه الزيارة ووصفتها بالمهمة، وقالت إن وزارة التعاون الدولي تتعاون مع الجهات ذات الصلة لدعم هذه المبادرة، وستبذل الوزارة المزيد من الجهد حتى يستفيد السودان من تلك المبادرة في المرحلة القادمة وفق الأولويات الوطنية.

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