المدير القطري للبنك الدولي يزور شمال دارفور





الفاشر 21-3-2018م (سونا) - يلتقي والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم اليوم بالأمانة العامة للحكومة بالفاشر بوفد البنك الدولي الذي يزور مدينة الفاشر لأول مرة برئاسة المدير القطري للبنك الدولي لدى السودان اداما كوليبالي بهدف الوقوف ميدانياً على النتائج التي حققها مشروعا بناء السلام والتنمية ، وتقوية تعليم الأساس واللذان تم تنفيذهما بشمال دارفور في وقت سابق بجانب الاطلاع على أولويات الولاية للمرحلة القادمة.

وأكدت مستشارة الاتصال بمشروعي بناء السلام والتنمية وتقوية تعليم الأساس بمشروع بناء السلام والتنمية مكتب السودان إلهام مصطفى ، أهمية زيارة المدير القطري للبنك الدولي خاصةً بعد انتقال دارفور من مرحلة الإغاثة والطوارئ إلى مرحلة التنمية والإعمار،مشيرةً إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لولاية شمال دارفور لمقابلة متطلبات المرحلة.

وقالت في تصريح لـ(سونا) إن الزيارة تجئ بهدف الوقوف ميدانياً على النتائج التي حققها مشروعا بناء السلام والتنمية وتقوية تعليم الأساس بجانب الاطلاع على أولويات الولاية للمرحلة القادمة.

وأضافت إلهام أن الزيارة ستستمر لمدة يومين يقوم خلالهما المدير القطري للبنك الدولي بعقد سلسلة من اللقاءات مع والي ولاية شمال دارفور ووزيري المالية والاقتصاد والخدمة المدنية والتربية والتعليم بجانب شركاء المشروع .

وقال الهام أن المدير سيقوم بزيارة لمعسكر أبوشوك للوقوف على المشاريع المدرة للدخل لجمعيات الادخار والتسليف بجانب زيارة سوق منطقة شقرة والذي تم تأهليه من قبل مشروع بناء السلام والتنمية بشمال دارفور.

وكشفت أن مشروع بناء السلام والتنمية في السودان هو مشروع حكومي تنموي تقوم فلسفته على المشاركة المجتمعية والشراكات الذكية والتنمية القاعدية بتمويل وإشراف من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك الدولي، لافتةً الى أن المشروع استهدف سبع ولايات شملت ولايات دارفور الخمس وجنوب كردفان والنيل الازرق حيث تم تنفيذه في مرحلتين من العام 2010م وحتى نهاية العام 2017م بتمويل بلغ (12) مليون دولار، موضحا أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بتحسين فرص سبل كسب العيش والعمل على خفض معدلات الفقر كأحد الاسباب المؤدية للصراع على الموارد علاوةً على تعزيز البنية التحتية الأساسية.

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واستعرضت إلهام أهم النتائج التي حققها المشروع في مجالي بناء السلام والتنمية وتقوية تعليم الأساس بشمال دارفور بدعم من البنك الدولي والمتمثلة فى بناء ونشر ثقافة السلام عبر الحوار وقبول الآخر ، وبناء قدرات العاملين بجانب بناء ثقافة السلام بترسيم المسارات وتقنين العلاقة بين الراعي والمزارع مما ادى إلى خفض النزاعات وإحداث التعايش السلمي بالإضافة إلى تطبيق فلسفة الربط بين مفهوم السلام ودعم سبل كسب العيش وذلك بتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، مشيرةً إلى تشييد (104) فصلاً و(52) مكتباً و (30) مرفقاً صحياً في إطار مشروع تقوية تعليم الأساس بمحليات الفاشر والكومة وأم كدادة بجانب توفير عدد (951707) كتاب مدرسي لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس ومراشد للمعلمين بجانب تدريب عدد (4100) معلماً ومعلمة في المنهج الجديد للصفوف الأول والثاني والثالث علاوةً على دفع مبلغ وقدره (3.374.000) جنيه كمنح مدرسية بجانب تصنيع عدد (612) وحدة إجلاس ثلاثي بنسبة 100%،مشيدةً في الوقت نفسه بالبنك الدولي لدعمه المقدر لتنفيذ هذه المشاريع.













