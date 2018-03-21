وزير التجارة: السودان سيكون المستفيد الأول من إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية

كيغالي 21-3-2018م(موفد سونا)-قال الأستاذ حاتم السر وزيرالتجارة وعضو الوفد المرافق لرئيس الجمهورية المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية ، إن السودان يعد المستفيد الأول من إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية بالنظر إلى الموارد الضخمة التي يتمتع بها في مختلف المجالات .

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن السودان كان لديه بعض التحفظات على الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بتحرير التعريفة الجمركية ولكن تم الاتفاق على مناقشة هذه القضية في المراحل المقبلة الخاصة بالملاحق المكملة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية مبينا أن هذه الاتفاقية ستعمل على إيجاد فرص للخريجين ومعالجة البطالة في دول القارة .

وأضاف أن السودان سيكون معبرا لحركة التجارة في إفريقيا خاصة مع دول الجوار والدول المغلقة التي ليست لها منافذ بحرية .

وقال إن الاتفاقية حظيت بتوافق وإجماع من كل جهات المصلحة في السودان باعتبار أنها ستدعم توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي.



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