حزب الأمة المتحد بولاية النيل الأبيض يعقد مؤتمره العام بالسبت

كوستي في 21 - 3 - 2018م ( سونا ) - يعقد حزب الأمة المتحد بولاية النيل الأبيض السبت المقبل .الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري مؤتمره العام بصالة اماسي النيل بكوستي ،

وقال الاستاذ عبد الله محمد جمعة معتمد الرئاسة بحكومة النيل الأبيض المشرف السياسي للحزب بالولايات الوسطى في تصريح لـ ( سونا ) إن الحزب اكمل كافة الترتيبات والاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام للحزب والذي يشرفه الامير بابكر أحمد دقنة رئيس حزب الأمة المتحد وزير الدولة بوزارة الداخلية والدكتور عبد .الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية بالولاية ،

واكد ان انعقاد المؤتمر يأتي في اطار استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي 2020م ومواصلة الحزب لعقد مؤتمراته بالولايات وتصعيد العضوية للمؤتمر العام ،

وجدد جمعة التزام حزبه بالمضي في الشراكة السياسية مع الاحزاب والقوى السياسية لانفاذ مخرجات الحوار الوطني ، وعبر عن رضاهم التام بالشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني.

