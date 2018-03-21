الدخيري : إهتمام إماراتي وسعودي بتمور السودان الجافة

أبوظبي-21-3-2018م (سونا) -أكد البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الاهتمام المتزايد للعديد من المختصين والشركات الإماراتية والسعودية بالتمور الجافة المنتجة في السودان التي تحظى بالاقبال .

وأشار في تصريح (لسونا) على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر السادس لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى الجهود الحثيثة لتطوير قطاع التمور في السودان خلال العقد الأخير مضيفا بوجود تحديات تواجه القطاع تتمثل في رفع الإنتاجية ورفد الأسواق التي تحقق عائدا مجزيا بالإضافة إلى ضبط الجودة .

ولفت إلى أن الإطار الاستراتيجي لدراسة سلسلة القيمة لنخيل التمر في المنطقة العربية والذي إستعرضته المنظمة خلال جلسة كاملة بمؤتمر جائزة خليفة لنخيل التمر ، ياخذ في الاعتبار التحليل الدقيق للمشاكل التي تواجه قطاع التمور في السودان وكيفية معالجتها للاستفادة من كل الفرص المتاحة لتطوير القطاع.

وأشار الدخيري إلى مشاركة المنظمة في فعاليات المؤتمر بتنظيم أعماله مع أمانة الجائزة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إعداد الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع نخيل التمر في المنطقة، بالإضافة الى المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الجائزة وإكمال الشراكة الاولية بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لإعداد دراسة لاستخراج الإطار مشيرا الى إختيار مجموعة من المختصين والباحثين في قطاع التمور بالدول العربية لاستكمال الدراسات الأولية القطرية ب 14 دولة عربية وحشد المزيد من العلماء وتواصل حلقات النقاش المتتالية في إطار التوافق لتحديد أساسيات الإطار للمشورة الإقليمية.

الجدير بالذكر أن المنظمة شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بعرض ملصقات ووثائق تتعلق بجهودها في مجال حماية وتنمية قطاع نخيل التمر في المنطقة العربية .

وعقدت المنظمة في اليوم الثاني للمؤتمر ورشة عمل مشتركة جمعت خبراء المنظمة وخبراء الفاو وخبراء من الدول العربية والأجنبية لمناقشة الإطار الاستراتيجي لدراسة سلسلة القيمة لنخيل التمر في المنطقة العربية والوقوف على ما تم إنجازه في هذا الصدد، وأخذ ملاحظات وآراء المشاركين في الورشة، وعلى هامش هذا المؤتمر ، كما تم عقد عدد من الاجتماعات المهمة مع عددٍ من المؤسسات العربية والدولية التي ترتبط بعلاقات عمل مع المنظمة.

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