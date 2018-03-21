افتتاح معرض الزهور السنوي في 24 مارس الحالي

الخرطوم 21-3-2018م(سونا) - تفتتح جمعية فلاحة البساتين السودانية معرض الزهور السنوي للعام 2018 م الدورة 79 وذلك بالحديقة النباتية القومية بالمقرن في الفترة من 24 مارس الى 10 أبريل المقبل، وذلك بتشريف وزير الزراعة والغابات دكتور عبد اللطيف العجيمي .