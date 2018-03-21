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أخبار محلية - اقتصادية
افتتاح معرض الزهور السنوي في 24 مارس الحالي
التاريخ :
21-03-2018 - 12:07:00 مساءً
الخرطوم 21-3-2018م(سونا) - تفتتح جمعية فلاحة البساتين السودانية معرض الزهور السنوي للعام 2018 م الدورة 79 وذلك بالحديقة النباتية القومية بالمقرن في الفترة من 24 مارس الى 10 أبريل المقبل، وذلك بتشريف وزير الزراعة والغابات دكتور عبد اللطيف العجيمي .
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