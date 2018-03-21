المؤتمر الوطني بالجزيرة يكمل ترتيباته لتكوين المجالس المحلية

مدني في 21-3-2018م(سونا) - ترأس الشيخ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة اليوم برئاسة الحزب بمدني إجتماعاً ضم رؤساء المؤتمر الوطني بالمحليات ونوابهم وذلك لمتابعة إنفاذ توصيات الحوار الوطني والحوار المجتمعي التي توافقت عليها الغالبية العظمى من القوى السياسية في السودان ممثلة في الوثيقة الوطنية لتكوين المجالس المحلية في هذه المرحلة بالتشاور والتنسيق مع المكونات السياسية بالولاية وإختيار عضوية المجالس المحلية من قيادات ورموز المجتمع الفاعلة و الإيجابية ذات القبول وسط المجتمع .

و شدد تاي الله علي ضرورة إختيار شخصيات من رموز المجتمع تعمل بفعالية و تمتلك المقدرة على العمل الطوعي وتتمتع بكاريزما مع مراعاة تمثيل الشباب والمرأة كعناصر ذات كفاءة وعطاء .

فيما أكد الأستاذ نيازي احمد إبراهيم رئيس قطاع الإتصال التنظيمي على ضرورة الإلتزام بخيار المجتمع والعناصر الفاعلة وكوادر تدافع عن المرتكزات و الثوابت مؤكداً على مشاركة الأحزاب والقوى السياسية وإستيعابهم في المجالس والمواقع القيادية حتى نقدم نموذجاً يحتذى به من أجل ضمان إستمرارية العمل والتنمية بقوة سياسية فاعلة وراشدة ومؤثرة ، مشيدآ بأحزاب الحوار الوطني و مرحباً بمشاركتهم داعياً الي التوافق لقيادة السودان وصولا الي بر الأمان .

فيما أكد الشيخ كمال محمود النقر رئيس القطاع الإقتصادي أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات قوية وقاعدة جماهيرية وقبول مجتمعي وقوة في الدفاع عن المرتكزات و الثوابت مشددآ على ضرورة تجديد الدماء مشيدآ بدور رئيس المؤتمر الوطني في تنزيل الإختيار للقواعد و ممارسة الشوري .